US Weekly: Меган Фокс уверена, что рассталась с Machine Gun Kelly навсегда

Фото: ТАСС/АР/Invision/Chris Pizzelo

Актриса Меган Фокс хочет оставить роман с рэпером Machine Gun Kelly (Колсоном Бэйкером. – Прим. ред.) навсегда в прошлом, пишет US Weekly со ссылкой на источник.

Инсайдер утверждает, что артистка максимально ограничила общение с экс-возлюбленным, но мысли о нем все еще причиняют ей боль.

"Они давно не разговаривают, но обменялись несколькими сообщениями. Меган хочет исцелиться. Время, проведенное без Machine Gun Kelly, определенно идет ей на пользу", – добавил собеседник журнала.

Пара рассталась в ноябре прошлого года. Тогда друзья американской актрисы признались, что знали, что она расстанется с рэпером, потому что устала от поведения своего спутника.

Знакомые Фокс утверждали, что Бэйкер думал, что из-за беременности актрисы они не расстанутся. Однако, по словам друзей, Фокс может и в одиночку воспитать будущего ребенка. Ее окружение не одобряло поведение артиста в последние годы, поэтому они с пониманием отнеслись к решению актрисы. В то же время другой инсайдер считает, что Бэйкер изменил Фокс.