В Минкультуры заявили, что не имеют отношения к отмене выступления рэпера Кишлака

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/k.I.s.h.l.a.k

Информация СМИ о том, что концерт рэпера Кишлака в столице был отменен министерством культуры, не является действительной. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Минкультуры РФ.

Ранее СМИ сообщали, что Минкультуры запретило проведение концерта рэп-исполнителя после полученных жалоб от активистов, которые обвиняли артиста в деструктивном влиянии его творчества на молодежь.

"Информация об отмене указанного концерта Минкультуры России не соответствует законодательным нормам и не достоверна. Дополнительно информируем, что финансирование деятельности данной коммерческой площадки и самостоятельного артиста из средств федерального бюджета не осуществляется", – говорится в заявлении.

В ведомстве также подчеркнули, что контроль за соблюдением законодательства страны на публичных мероприятиях входит в задачи правоохранительных органов, а не Минкульта.

Ранее отменили концерт рэпера Slimus в Нижнем Новгороде. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась в правоохранительные органы из-за высказываний музыканта против СВО и из-за пропаганды наркотических веществ.