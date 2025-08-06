Ушла из жизни актриса сериала "Ходячие мертвецы" Келли Мак

Фото: Getty Images/Photo by Barry Brecheisen

Скончалась 33-летняя американская актриса Келли Мак, известная по роле жительницы колонии Хиллтоп Эдди в девятом сезоне сериала "Ходячие мертвецы". Об этом пишут "Известия" со ссылкой на журнал The Hollywood Reporter.

Женщина умерла в родном городе Цинциннати. Причиной смерти стала глиома центральной нервной системы, с которой Мак долго боролась.

Свою актерскую карьеру она начала еще в детстве, когда маленькой девочкой снималась в рекламе. Спустя некоторое время Мак получила награду школы искусств Тиш за роль в ленте "Слоновый сад" 2008 года.

Последние 11 лет актриса жила и работала в одном из районов Лос-Анджелеса. За свою карьеру она снялась в эпизодах телесериалов "9-1-1" и "Медики Чикаго", а также озвучила героя мультфильма "Человек-паук: Через вселенные".

Не прошли стороной Мак и роли в большом кино. Она успела сыграть во "Вторжении в эфир" и фильме от Universal, которому только предстоит выйти в 2025 году.