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Блогер Эльдар Джарахов заявил о готовности стать отцом в декрете и проводить с ребенком больше времени, чем мать. Об этом он рассказал в шоу "Дерзкая готовка" с Ляйсан Утяшевой, передает "Газета.ру".

Джарахов подчеркнул, что он уже готов к отцовству, однако его возлюбленная Дарья Кустовская (певица MONA) пока не хочет становиться мамой. По словам блогера, она переживает из-за нехватки времени.

"Я уже старичок YouTube и могу много не работать. Я могу быть отцом в декрете. С кайфом!" – сказал он.

В ходе разговора Кустовская добавила, что боится забеременеть. Она отметила, что не сможет давать ребенку необходимого внимания, как когда-то делала и ее мать, которая много работала. Певица добавила, что из-за этого у нее была внутренняя обида на маму.

Также она назвала безумным поступок Джарахова, который принял всех ее животных. Как уточнила Кустовская, у нее их порядка 20. Среди домашних питомцев пары есть ящерицы, змеи, собаки, кот и обезьяна, которую певица однажды подарила блогеру.

Между тем почти треть российских мужчин, состоящих в браке, выразили готовность взять отпуск по уходу за ребенком. Это решение может иметь для мужчин как экономическую, так и практическую выгоду. По словам эксперта Елены Рыбаковой, в первую очередь это касается семей, в которых оклад мужа ниже, чем у жены.

Весомым основанием является и статус дохода: если у мужчины он официальный, а у женщины – нет, то лучше, чтобы уходом за новорожденным занимался отец. В противном случае семье назначат минимальное пособие.