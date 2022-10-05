Музыкальный критик прокомментировал резкие высказывания Пугачевой

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Музыкальная деятельность народной артистки СССР Аллы Пугачевой в России обнулилась, в стране ее ничего не держит, считает продюсер, музыкальный критик Павел Рудченко.

"В принципе, все стало ясно, потому что ее тут уже особо ничего не держит. Концертная гастрольная деятельность у нее обнулилась. И было понятно, что Пугачева дальше не будет заниматься концертами, потому что физиологически Алла Борисовна, скажем так, устарела", – сообщил он в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда".

По словам критика, Пугачева терпела отношение представителей музыкальной индустрии ради званий и наград.

"Получается, и она в какой-то степени была определенным холопом, терпевшим отношение критиков и людей индустрии, которые, в свою очередь, ее поставили на пьедестал, сделали Примадонной. То есть ради регалий она это все терпела", – добавил Рудченко.

Ранее Пугачева заявила, что рада ненависти в свой адрес, отметив, что холопы стали рабами.

До этого стало известно, что Пугачева улетела из Москвы в Тель-Авив. Отмечалось, что певица уехала из страны вместе с детьми без обратных билетов. Однако концертный директор Пугачевой Елена Чупракова заявила, что ей ничего неизвестно по поводу отъезда певицы.

Также сообщалось, что Пугачева опубликовала пост в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), где обратилась к властям страны. Она попросила признать ее иностранным агентом, как и ее супруга Максима Галкина (внесен в реестр иноагентов 16 сентября).

При этом она подчеркнула, что ее муж является честным, порядочным и искренним человеком, а также "неподкупным патриотом России".



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