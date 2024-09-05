Life.ru: власти Финляндии изъяли жилье у Федосеевой-Шукшиной, Кондулайнен и Пашутина

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Ряд российских актеров и бизнесменов лишились недвижимости в Финляндии из-за проблем с управляющей компанией, передает Life.ru.

Пострадавшими стали Лидия Федосеева-Шукшина, Елена Кондулайнен, Александр Пашутин, которые владели квартирами в Пункахарью. Их собственность забрали из-за якобы банкротства управляющей компании.

Законодательство Финляндии предусматривает, что собственниками многоквартирных домов в Суоми являются УК, а жильцы лишь владеют их акциями, дающими право распоряжаться квадратными метрами. После банкротства управляющей компании новая организация может требовать оплаты за возврат прав на жилье, при этом неизвестно, когда новая организация будет создана.

Кроме того, Минобороны Финляндии недавно завершило разработку законопроекта, который фактически запрещает россиянам сделки с недвижимостью, так как под действие будущего закона подпадут граждане тех соседних стран, кто "нарушает суверенитет другого государства и в то же время может представлять угрозу национальной безопасности Финляндии".

Ранее финский парламент поддержал так называемый закон о выдворении беженцев, с которым кабмин страны связывает открытие КПП на границе с Россией.

На заседании Законодательного собрания спикер парламента Юсси Халла-ахо заявил, что за документ проголосовали 167 депутатов, 31 высказался против. По мнению экспертов, законопроект "О выдворении" нарушает права человека и противоречит законодательству Евросоюза (ЕС), в связи с чем его нужно полностью переработать.