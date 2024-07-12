Парламент Финляндии поддержал закон об отказе беженцам в убежище на границе

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Финский парламент поддержал так называемый закон о принудительном возвращении беженцев, с которым кабмин страны связывает открытие КПП на границе с Россией, передает ТАСС.

На заседании Законодательного собрания спикер парламента Юсси Халла-ахо заявил, что за документ проголосовали 167 депутатов, 31 высказался против. По мнению экспертов, законопроект "О выдворении" нарушает права человека и противоречит законодательству Евросоюза (ЕС), в связи с чем его нужно полностью переработать.

Ранее сообщалось, что финские власти в рамках новых поправок в закон об иностранцах планируют с 1 сентября ужесточить некоторые нормы по въезду на территорию страны. Среди оснований для отказа иностранцу в выдаче вида на жительство – незаконная работа, предоставление ложной информации, брак по расчету и незаконное пребывание. Более того, поправки предполагают добавление к информации об отказе о въезде биометрических данных в шенгенскую информационную систему.