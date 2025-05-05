Radar Online: невеста Патрика Шварценеггера готова расторгнуть помолвку

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Невеста американского актера Патрика Шварценеггера Эбби Чемпион готовится разорвать помолвку из-за его отношения к браку, пишет Radar Online, ссылаясь на источник.

По словам инсайдера, девушку разочаровало, что артист восемь лет откладывал предложение и даже спустя два года после помолвки не назначил дату свадьбы.

"Эбби уже ждала так долго, что если Патрик не сделает следующие шаги, она просто уйдет от него. Родители Патрика, Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер, без ума от Эбби и не хотят, чтобы их сын потерял ее. Так что ему лучше заняться делом, чтобы не навлечь еще и их гнев", – поделился собеседник издания.

При этом источник утверждает, что Шварценеггер-младший любит свою невесту, но не готов отказываться от внимания поклонниц, которых стало больше после выхода на экраны сериала "Белый лотос".

Более того, артист не кажется готовым к семейной жизни, уверен инсайдер. Аргументируя свое мнение, собеседник журналистов привел в пример недавний выход Шварценеггера на открытии пляжного клуба в компании актрисы Сидни Суини, недавно разорвавшей помолвку с Джонатаном Давино.

Немногим ранее российская актриса Агата Муцениеце объявила о своей помолвке с композитором Петром Дрангой. На странице в соцсети артистка выложила снимок с кольцом на руке.

При этом ранее поклонники заподозрили, что Муцениеце забеременела от Дранги. В Сети распространилось видео с шоу "Абсолютно другая нага", где фанаты разглядели округлившийся живот актрисы.