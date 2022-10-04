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Шоу-бизнес

18:08

Певец Легостаев прокомментировал свое исчезновение в Черном море

шоу-бизнес

Фото: vk.com/clublegostaev

Участник "Фабрики звезд", певец Константин Легостаев в беседе с Пятым каналом прокомментировал свое исчезновение в Черном море.

Артист рассказал, что из-за шторма он заблудился в море. В настоящее время его самочувствие стабильное.

"Я думал, что я поплаваю, но погодные условия изменились. Заблудился, с каждым может быть", – сказал певец.

Он также высказал благодарность людям, которые оказали ему первую помощь и помогли добраться до больницы. По его словам, он получил переохлаждение.

Легостаев добавил, что пережитые события "изменили его изнутри". Происходящее вокруг информации о его возвращении он назвал "хайпом".

"Я вчера опять в какую-то депрессию начал входить из-за всей этой суеты. Я даже подумал, что насколько мне в море ночью было спокойней, чем вчера. Мне кажется, хайп в том, что я вернулся", – поделился артист.

Об исчезновении певца стало известно 3 октября. По факту происшествия полиция в Сочи организовала проверку.

Днем 3 октября Легостаева обнаружили живым. Жители Сочи увидели российского певца на улице Первомайской города-курорта и сообщили об этом в правоохранительные органы.

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