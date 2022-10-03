Певец Легостаев заявил, что провел ночь в море во время шторма

15:33
Фото: телеграм-канал SHOT
Певец Константин Легостаев рассказал, что провел ночь в море во время шторма. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
По словам исполнителя, он решил искупаться в море, но ушел слишком далеко. Легостаев добавил, что резко начался дождь, который потом перешел в ливень. Певец отметил, что ему пришлось держаться на воде всю ночь, чтобы "не захлебнуться на волнах".
Лодки у артиста не было. Легостаев добавил, что выплыть ему удалось лишь утром.
"Меня нашли какие-то люди и вызвали скорую. Проблем со здоровьем вроде бы нет. Просто кашляю. Я очень спать хочу, поймите. Ночевал в море", – сказал певец.
В ночь пропажи Легостаева в Сочи действительно объявили штормовое предупреждение из-за порывов ветра до 15–20 метров в секунду.
По данным Следственного комитета, певец решил искупаться в море вечером 2 октября. Он зашел в воду на территории одного из пляжей в Центральном районе города Сочи, но на берег не вышел. По факту произошедшего следователи и правоохранители организовали проверки.
Позже стало известно, что Легостаева нашли живым. Днем 3 октября его заметили на улице Первомайской в Сочи. Тогда исполнителя доставили в следственный отдел для установления обстоятельств случившегося.
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