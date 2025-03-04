Певица Дубцова обвинила организатора тура по Сибири в исчезновении с деньгами

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Певица Ирина Дубцова заявила, что ее концерты в сибирских Искитиме, Юрге и Ленске не состоятся из-за исчезнувшего организатора тура вместе с деньгами. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

По словам Дубцовой, организатор исчез после выступления артистки в Мирном 1 марта. Команда исполнительницы не может вылететь из этого города в Москву.

"В Ленске не выполнены условия технического райдера и всего остального, проще говоря, нет оборудования, на котором мы можем провести концерт. Привезти оборудование в Ленск мы тоже не можем", – объяснила Дубцова.

Певица рассказала, что в аналогичной ситуации она ранее давала за свой счет концерт в Крыму, но сейчас так поступить нельзя из-за отсутствующего оборудования на площадках в Искитиме, Юрге и Ленске. В связи с этим исполнительница порекомендовала поклонникам оперативно оформить возврат средств за купленные билеты на концерты.

Она также призвала всех, кто обвиняет ее в случившемся, подумать, сколько раз артисты выступали перед фанатами с температурой, после длительных перелетов и переездов, а иногда без сна. Дубцова заявила, что согласна на такую жизнь, если организаторы выполняют все условия договора.

После отмененных концертов в Сибири певица с 19 марта будет выступать в трех городах Белоруссии, а в апреле – на Дальнем Востоке. По словам артистки, эти концерты состоятся. На данный момент Дубцова собирается прилететь из Мирного в Москву.

Несколькими днями ранее концерт певицы Лолиты Милявской в Томске отменили по желанию директора площадки. По словам артистки, это произошло за двое суток до выступления.

