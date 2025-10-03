Форма поиска по сайту

03 октября, 18:27

Шоу-бизнес

Актер Карри из "Один дома" перенес инсульт и стал инвалидом

Фото: legion-media.com/Backgrid USA

Британский актер и певец Тим Карри рассказал, что после инсульта нуждается в инвалидной коляске. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на The Hollywood Reporter.

"До сих пор я не способен самостоятельно передвигаться, вынужден использовать инвалидное кресло, что существенно ограничивает мою свободу", – поделился он.

Актер рассказал, что инсульт произошел во время массажа и тогда особо тревожных симптомов не было. Скорую помощь решил вызвать массажист. Сначала Карри воспринял это как осторожность, но врачи объяснили, что ситуация серьезная.

Тим Карри известен ролями в фильмах "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке", "Оно", "Шоу ужасов Рокки Хоррора".

Ранее невролог Александр Комаров рассказал о том, как оказать первую помощь при инсульте. Среди специфических признаков инсульта можно выделить несвязную речь, перекос лица и нарушения координации. До приезда врачей запрещено давать человеку какие-либо препараты. Пострадавшего надо перевернуть набок, освободить от тесной одежды и убрать изо рта остатки пищи или зубные протезы.

