03 октября, 18:27Шоу-бизнес
Актер Карри из "Один дома" перенес инсульт и стал инвалидом
Фото: legion-media.com/Backgrid USA
Британский актер и певец Тим Карри рассказал, что после инсульта нуждается в инвалидной коляске. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на The Hollywood Reporter.
"До сих пор я не способен самостоятельно передвигаться, вынужден использовать инвалидное кресло, что существенно ограничивает мою свободу", – поделился он.
Актер рассказал, что инсульт произошел во время массажа и тогда особо тревожных симптомов не было. Скорую помощь решил вызвать массажист. Сначала Карри воспринял это как осторожность, но врачи объяснили, что ситуация серьезная.
Тим Карри известен ролями в фильмах "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке", "Оно", "Шоу ужасов Рокки Хоррора".
Ранее невролог Александр Комаров рассказал о том, как оказать первую помощь при инсульте. Среди специфических признаков инсульта можно выделить несвязную речь, перекос лица и нарушения координации. До приезда врачей запрещено давать человеку какие-либо препараты. Пострадавшего надо перевернуть набок, освободить от тесной одежды и убрать изо рта остатки пищи или зубные протезы.
Читайте также
- Больше не в силах: кому из знаменитостей мешают работать проблемы со здоровьем
- "Мы общаемся с ним по-другому": как изменилась жизнь Брюса Уиллиса из-за деменции