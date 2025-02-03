Тайваньская актриса Барби Сюй умерла от заражения гриппом

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На 49-м году жизни после заражения гриппом умерла тайваньская актриса Барби Сюй, передает Центральное информационное агентство государства со ссылкой на семью артистки.

"Вся наша семья приехала в Японию в путешествие, и моя самая дорогая и добросердечная сестра Барби Сюй умерла от пневмонии, вызванной гриппом, и, к сожалению, оставила нас", – рассказала сестра актрисы.

Между тем Минздрав Японии опубликовал данные о резком увеличении числа заболевших гриппом в стране. По данным ведомства, за последнюю неделю прошлого года врачи зарегистрировали более 310 тысяч случаев заболевания гриппом, что более чем в три раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года, сообщает РИА Новости.

Однако в Москве эпидемиологическая ситуация является соответствующей сезону. На данный момент в столице немного возросла доля гриппа по сравнению с другими сезонными вирусами. Кроме того, распространенные в европейских странах и США штаммы XEC, KP 3.1.1. и LP.8.1. в Москве пока не наблюдаются.