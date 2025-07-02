Победитель "Битвы экстрасенсов" Шепс отреагировал на новость о госпитализации

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Победитель шоу "Битва экстрасенсов" Александр Шепс опроверг в своем телеграм-канале информацию о госпитализации.

В среду, 2 июля, телеграм-канал Mash сообщил, что Шепс был доставлен в московскую больницу с подозрением на пневмонию. Также журналисты рассказали, что медиум несколько месяцев назад уже находился в клинике с аналогичным диагнозом. Тогда экстрасенс жаловался на температуру и сильный кашель.

"Вижу, что некоторые "особо заботливые" телеграм-каналы вновь отличились – на этот раз госпитализировали меня с пневмонией. Спешу успокоить: я абсолютно здоров", – заявил Шепс.

Он подчеркнул, что его легкие работают лучше, чем "фактчекинг у распространителей данных новостей". Кроме того, медиум уточнил, что не планирует менять свой активный режим на больничный. Шепс в шутку посоветовал журналистам придумать в следующий раз что-то поинтереснее.

Ранее концертный директор певицы Ларисы Долиной Сергей Пудовкин опроверг информацию о том, что артистка якобы обратилась за медпомощью из-за травмы плеча.

Он призвал всех обратить внимание на плотный гастрольный график исполнительницы, а также на ее активность в соцсетях. Пудовкин пожелал всем такого же "прекрасного самочувствия, как у исполнительницы".

Директор Долиной также напомнил, что 10 сентября артистка выступит в Кремле в рамках своего 70-летнего юбилея, а после отправится в тур "Юбилей в кругу друзей", состоящий из 70 городов России. В связи с этим команда певицы делает все возможное для обеспечения комфорта и здоровья певицы.

