Причиной смерти экс-участницы "Дома-2" Кпадону стала остановка сердца

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Экс-участница телепроекта "Дом-2" Либерж Кпадону скончалась от остановки сердца. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на знакомых девушки.

Как пишет издание, 36-летнюю женщину нашли мертвой в квартире. Первой об этом сообщила другая бывшая участница проекта Анна Якунина, а позже информацию о смерти подтвердили друзья Кпадону.

Парапсихолог и знакомая умершей Джулия Лу рассказала изданию, что ей позвонила подруга экс-участницы шоу Надежда Ермакова и заявила, что вскрытие показало остановку сердца.

" Увы, тяжелые препараты, транквилизаторы вместе с алкоголем сделали свое дело. В 36 лет сердце просто так не останавливается", – добавила Лу.

Отмечается, что парапсихолог приходила на "Дом-2" в качестве эксперта, а также поддерживала общение с некоторыми участниками проекта за пределами телестройки.

По словам Лу, никто не ожидал того, что с Кпадону что-то может случиться. Девушка пропадала на 2–3 недели, но все ее знакомые привыкли к этому, сказала она.

Парапсихолог отметила, что покойная много пила алкогольных напитков и иногда уходила в запои. Более того, продолжила она, у Кпадону не складывалась личная жизнь, из-за чего, по ее мнению, у девушки развилась затяжная депрессия, но она этого не признавала.

По словам собеседницы издания, сначала Кпадону заглушала эти состояния алкоголем, а потом перешла на тяжелые препараты. Последний раз она видела девушку год назад, когда та пришла на проект в качестве эксперта.

"Либерж до конца жизни любила Ваню Барзикова (бывший участник проекта "Дом-2". – Прим. ред.), с которым у нее были больные отношения. Она очень страдала по Ване. Либерж даже на "Дом-2" возвращалась, чтобы вернуть его. По этой причине у нее не складывались отношения с другими мужчинами", – заключила Джулия Лу.

Ранее бывший участник "Дома-2", бодибилдер Александр Фаломин опроверг сообщения о своей коме из-за передозировки запрещенными веществами. Спортсмен сказал, что с ним все в порядке.

Как писали СМИ, Фаломин впал в кому 14 февраля. Журналисты утверждали, что врачи диагностировали у него передозировку веществами.