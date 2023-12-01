Певица Катя Лель назвала российской победой попадание ее песни в топ Spotify

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Певица Катя Лель заявила, что попадание ее песни "Мой мармеладный" в топ-50 вирусных трендов на музыкальном стриминговом сервисе Spotify является общей российской победой. Об этом сообщает ТАСС.

"Потому что время пришло новых энергий. На все есть замысел свыше, все решено за нас. Музыка – это энергия единения, стираются границы и все ограничения. Это наша общая российская победа", – добавила певица.

Песня Кати Лель вышла в 2004 году и сразу стала хитом. Спустя почти 20 лет композиция завирусилась в зарубежном TikTok.

Музыкальный критик Илья Легостаев рассказал, что между платформами TikTok, Spotify и другими есть связь.

По его словам, в TikTok используется небольшой фрагмент трека, который может стать популярным, а затем появляется множество людей, желающих послушать музыкальную композиции полностью. Поэтому они идут на стриминговые сервисы, пояснил критик.

Продюсер Иосиф Пригожин считает, что в песне "Мой мармеладный" заложен определенный код, который в народе называет хит. Он также добавил, что у музыки нет национальности, поэтому запретить русскую музыку невозможно.

Ранее певец SHAMAN (Ярослав Дронов) возглавил список патриотических исполнителей России. Об этом говорят данные интернет-опроса ВЦИОМ, который проводился с 17 по 18 октября среди 1 708 жителей России от 18 лет.

Уточняется, что 28% опрошенных россиян назвали певца патриотом РФ. А для 22% россиян SHAMAN вызывает гордость.

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