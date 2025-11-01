Дуров снялся полуобнаженным в костюме римского гладиатора

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/julivavilova

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров пришел на костюмированную вечеринку в последний день октября в образе полуобнаженного римского гладиатора. Соответствующий снимок с ним разместила в одной из соцсетей блогер Юлия Вавилова.

Тематическое мероприятие проходило в спортзале в Дубае, где пара обычно тренируется. При этом сама Вавилова выбрала для вечеринки образ ангела с крыльями.

Ранее основатель Telegram запустил онлайн-игру, в которой он выбирается из французской тюрьмы. Она стилизована под старые файтинги и комиксы, а главным героем стал сам Дуров. Приложение доступно на платформе Mini App в самом мессенджере.

До этого предприниматель представил новую децентрализованную сеть Cocoon, объединяющую искусственный интеллект и блокчейн. Работу сети обеспечат GPU-майнеры, получающие вознаграждение в криптовалюте. Telegram же выступит катализатором проекта, обеспечив ему "спрос и хайп", указывал Дуров.

