Базилика Саграда Фамилия в Барселоне стала самым высоким храмом в мире

Фото: ТАСС/Барселона/Enric Fontcuberta

Католическая базилика Саграда Фамилия, также известная как храм Святого Семейства, стала самой высокой церковью в мире. Об этом сообщает газета El Mundo.

Саграда Фамилия достигла рекордной высоты после установки первого элемента креста на центральной башне. Храм возвышается на 162,91 метра. После окончания строительства высота центральной башни Иисуса Христа составит 172 метра.

Ранее пресс-служба базилики сообщила, что строительство храма почти завершено. Возведено пять центральных башен спустя 141 год после начала работ. А начал их испанский архитектор Антонио Гауди в 1882 году. К моменту его смерти была достроена лишь одна башня.

Как пишут СМИ, работы над фасадами и внутреннюю отделку базилики планируют завершить примерно через 10 лет.

Пресс-служба храма сообщала, что 12 ноября состоится торжественная месса, на которой построенные башни впервые освятят.

