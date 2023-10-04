В Барселоне почти закончили строительство базилики Саграда Фамилия

Фото: ТАСС//ZUMA/Matthias Oesterle

Возведение собора Святого Семейства, или Саграда Фамилия, в Барселоне почти закончилось – рабочие построили пять центральных башен спустя 141 год после начала работ. Об этом сообщает пресс-служба храма.

В конце сентября на башне евангелиста Матфея установили последнюю деталь, служащую его олицетворением в христианской традиции, – скульптуру человека. На следующий день еще одну башню увенчали фигурой орла, являющейся символом евангелиста Иоанна.

В пресс-службе храма уточнили, что 12 ноября пройдет торжественная месса, в ходе которой башни впервые осветят. Во время рождественских праздников конструкции будет украшать праздничная подсветка.

Учитывая задумку архитектора Антонио Гауди, собор будет состоять из 18 башен. 12 из них посвящены апостолам, четыре – евангелистам, остальные две – Иисусу Христу и Деве Марии. Достроенные на днях башни – третьи по высоте в храме. Они окружают фигуру Христа высотой 135 метров.

Планируется, что храм, который начали возводить в 1882 году, достроят в 2026 году – к столетию со дня смерти Гауди. К этому времени закончат работу над шестой центральной башней.

Ранее сообщалось, что в Мексике обрушилась крыша храма во время крещения. В момент происшествия внутри церкви были люди. Известно о десяти погибших и около 60 пострадавших.

Названы даты окончания строительства собора Sagrada Família в Испании