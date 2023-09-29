В Ватикане назвали неправомерным уничтожение УПЦ

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Префект декастерии по делам Восточных церквей архиепископ Клаудио Гуджеротти заявил, что в Ватикане считают неправомерным уничтожение Украинской православной церкви, сообщает ТАСС.

Отвечая на вопрос о ситуации вокруг Киево-Печерской лавры, он заявил, что неправомерно считать всю церковь реальностью, подлежащей уничтожению, потому что она могла иметь совместное прошлое "с теми, кого сейчас считают врагами".

По его мнению, отдельные лица могут быть судимы в соответствии с государственным законодательством, если церковь замечена в политических преступлениях.

В конце августа раскольники Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили два храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в двух селах в Хмельницкой области.

По данным пресс-службы местной епархии, 19 и 20 августа на территории Красиловского благочиния Хмельницкого района Хмельницкой епархии произошел захват Свято-Николаевского храма в селе Митинцы и Свято-Иоанно-Богословского храма в селе Волица, несмотря на желание настоятелей и прихожан остаться в юрисдикции УПЦ. Этими действиями раскольники нарушили права верующих и закон Украины.

Власти Украины потребовали от монахов УПЦ освободить Киево-Печерскую лавру