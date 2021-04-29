Эксперт объяснил рост цен на куличи

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В России за год увеличилась стоимость пасхального кулича на 10%. О причинах роста цен на праздничное угощение рассказал радио КП президент российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон.

"Все составляющие сырьевые растут, растут энергоносители, то есть услуги монополий: вода, газ, электричество. Растут услуги транспорта, упаковка, зарплата растет, хотя не так динамично, как нам хотелось бы", – пояснил специалист.

По мнению эксперта, большинство покупает куличи, так как не умеет готовить их самостоятельно. Кацнельсон также рассказал, что в магазинах можно найти и пасхальные десерты с большим сроком хранения, но такая продукция содержит консерванты.

"Конечно, это консерванты не химического происхождения, а органического, потому что это должны быть те консерванты, которые разрешены Роспотребнадзором. Нужен ли кулич пасхальный через три месяца после Пасхи? Я думаю, что это то изделие, у которого срок хранения должен быть не больше недели", – добавил специалист.

Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору продуктов к Пасхе. На скорлупе яиц не должно быть повреждений, кровяных следов и перьев, творог должен быть белого цвета с кремовым оттенком и с чуть кисловатым запахом, а кулич – с сухой верхушкой и без подгоревших мест.