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28 октября, 19:30

Общество

Патриарх Кирилл назвал "совершенно необходимой" работу с подрастающим поколением

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил, что для наполнения храмов верующими необходимо работать с подрастающим поколением на духовной ниве. Об этом сообщает РИА Новости.

В субботу, 28 октября, патриарх Кирилл совершил торжественную проповедь после освящения храма в честь Сошествия Святого Духа на апостолов в поселке Комарово Курортного района Санкт-Петербурга. В своей проповеди он подчеркнул важность работы с молодым поколением по приобщению к церкви.

"Чтобы и этот храм наполнялся людьми, совершалась Божественная служба, я очень настаиваю на работе с детьми, с молодежью и прочих служениях, о которых каждый настоятель хорошо наслышан. Нынешнее поколение должно приложить все силы, чтобы укрепиться в вере, проникнуться сознанием Божественного присутствия и в жизни нашей страны, и в жизни каждого человека", – заявил патриарх Кирилл.

Ранее Патриарх Кирилл заявил, что от миротворческой роли РФ зависит стабильность на Святой земле. Кроме того, патриарх Кирилл заявил, что любые удары по гражданским учреждениям и религиозным святыням достойны осуждения. Он предположил, что нападение на религиозные объекты происходит, чтобы спровоцировать людей и сделать конфликт более жестоким.

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