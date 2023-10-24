Патриарх Кирилл назвал кошмарными слова молодежи о желании "свалить из Рашки"

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе присвоения ему звания почетного профессора МПГУ заявил, что поражен случаями, когда молодые люди говорят о желании "свалить из Рашки". Об этом пишет РИА Новости.

"Когда я иногда слышу английский язык от молодых людей, которые говорят о своих утилитарных целях, желании как можно быстрее "свалить из Рашки", как они говорят, по-английски – и я думаю: кошмар, какой же образ у русского человека там? Безграмотные люди", – поделился он.

Патриарх добавил, что ему регулярно приходилось слышать от родителей, которые водили своих детей в православную школу, вопрос о преподавании иностранных языков.

Он подчеркнул, что не умаляет значимость изучения иностранных языков для интеллектуального развития человека. Однако, продолжил он, нельзя забывать о том, что ребенок должен постичь красоту и богатство родного языка, научиться выражать свои мысли на языке своего народа.

Ранее патриарх Кирилл усомнился в гипотезе о том, что жизнь на Земле произошла от космического пространства. Невозможно поверить в то, что жизнь на планете зародилась сама по себе "из песчинки", считает он.

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