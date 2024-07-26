Религиовед Лункин прокомментировал ситуацию с монастырем Эсфигмен на Афоне

Фото: vk.com/Православные против Восьмого Вселенского Собора

Руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин прокомментировал ситуацию с монастырем Эсфигмен на Афоне, сообщает RT.

Ранее греческий журналист Александрос Стефанопулос заявил, что на Афон ввели полицейские силы с целью выселить "старое братство" из монастыря Эсфигмен. В свою очередь, его игумен Мефодий (Папаламбракопуло) призвал не допустить захвата монастыря полицией.

По словам специалиста, о конфликте знает весь православный мир, и с одной стороны, это конфликт внутри Греческой церкви. Религиовед добавил, что внутри Элладской национальной церкви Греции также есть разные направления, которые противостоят друг другу, – это консерваторы и более либерально настроенные.

В церковном смысле либералы – относительное понятие, отметил Лункин. Это не значит, что они принимают все нетрадиционные ценности, но церковный либерализм позволяет более мягко относиться к ним.

"Вот эта часть православного мира, в том числе Афонский монастырь, выступает против такого рода разрушения традиционного христианского учения", – сказал эксперт.

С другой стороны, это конфликт внутри Константинопольского патриархата, и он значим для всего православного мира. Религиовед считает, что патриарх Варфоломей и его сторонники хотят оказать давление на все стороны и захватить этот монастырь, чтобы избавиться от очага противостояния либерализму и разогнать консервативных старцев, "чтобы они не мозолили глаза западным спонсорам".

По мнению советника Патриарха Московского и всея Руси протоиерея Николая Балашова, константинопольский патриарх Варфоломей не остановится перед тем, чтобы использовать свои связи в американском Госдепе с целью взять под контроль монастырь. Он напомнил, что Эсфигмен уже пытались "зачистить" 21 год назад, предварительно взяв монастырь в кольцо блокады.

Конфликт между монастырем Эсфигмен и Константинопольским патриархатом, власть которого признает Афон, начался в 1965 году после встречи константинопольского патриарха Афинагора с Папой Римским Павлом VI и последующего сотрудничества с католиками. Эсфигмениты расценили подобное как отступничество патриарха от православия.

По данным СМИ, с 2002 годы монахи Эсфигмена объявлены раскольниками, тогда же когда было принято решение об их изгнании с Афона. В 2013 году их уже пытались выдворить из здания монастыря по решению суда. Однако монахи начали защищаться, бросая бутылки с зажигательной смесью в судебного пристава и других людей. После этого их приговорили к тюремным срокам.

Патриархия Грузии ранее призвала переписать находящуюся в тбилисском кафедральном соборе Святой Троицы икону Матроны Московской, на которой изображен Иосиф Сталин. В качестве причины такого решения в Грузинской православной церкви назвали недостаток доказательств встречи Сталина со святой Матроной.