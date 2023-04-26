В РПЦ призвали запретить ИИ с лицами людей

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В России необходимо запретить изображение искусственного интеллекта (ИИ) с человеческим лицом. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детей Русской православной церкви иерея Федора Лукьянова.

Он пояснил, что нужен запрет на антропоморфизацию программ, технологий и роботов, то есть на перенесение человеческого образа и его свойств на неодушевленные предметы. Также Лукьянов считает необходимым разработать и закрепить на законодательном уровне введение маркировки для нейросетей. По его словам, человек, который ими пользуется, должен понимать, что общается с искусственным интеллектом.

Также он предложил установить ответственность разработчика за содержание информации, которую транслирует программа. В пример иерей привел Китай, где такая практика закреплена в административном и уголовном законодательстве.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что внедрение искусственного интеллекта в экономике страны составляет порядка 20%, а к 2024 году этот показатель планируется довести минимум до 50%.

Премьер-министр также коснулся вопроса о рисках использования искусственного интеллекта. По его словам, необходимо прислушиваться к тем, кто выступает к ограничению использования программ с ИИ и искать рациональное зерно в их словах.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что российские власти будут регулировать работу искусственного интеллекта, как регулируют интернет. Он подчеркнул, что "любое лекарство при неправильном использовании превращается в яд", в связи с чем по мере того, как ИИ будет расширять свое присутствие в экономике, в общественной жизни, там также потребуется регулирование