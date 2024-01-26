Иконы VI века тайно перевезли с Украины во Францию в 2023 году – СМИ

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Несколько икон, хранящихся в музее имени Варвары Ханенко в Киеве под охраной и в специальных контейнерах тайно, вывезли во Францию в мае прошлого года. Религиозные экспонаты выставили летом в Лувре, сообщает The Wall Street Journal.

Там указано, что некоторые из икон датируются VI веком. Пять из них выставлены в Лувре, еще 11 хранятся под Парижем, говорится в тексте.

Отмечается, что экспонаты вывезли "в условиях строжайшей секретности". Как пишет газета, после начала СВО сотрудники киевского музея имени Варвары Ханенко собрали и спрятали около 25 тысяч реликвий. По информации журналистов, "они поступили мудро, сделав это", ведь с тех пор фасад и крыша учреждения были повреждены.

Глава отдела византийского и восточно-христианского искусства Лувра Максимильен Дюран сказал, что никто, кроме людей из узкого круга, не знал о перевозке икон. Также, с его слов, немногие и знали о готовящейся выставке в Лувре, которая началась летом 2023 года и продлится до конца января текущего.

Дюран добавил, что выставленные в парижском музее реликвии привезли в Киевскую духовную академию в конце XIX века из монастыря на горе Синай. На иконах изображены святые Платон и Гликерия, святые Сергий и Вакх, Богородица с младенцем, указал он. В заключение он сказал, что на Синае экспонаты удалось уберечь от иконоборцев, также они пережили революцию в РФ и Вторую мировую войну.

Ранее сообщалось, что икона "Троица" Андрея Рублева будет находиться в храме Христа Спасителя до 23 июня, а потом ее переместят в Троице-Сергиеву лавру. Религиозную реликвию передадут лавре в безвозмездное пользование. Процедуру проведут в соответствии с договором, заключенным между лаврой и Третьяковской галереей 12 июля прошлого года.

Икона "Троица" Рублева пробудет в храме Христа Спасителя полгода