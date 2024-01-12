Икону "Троица" переместят в Троице-Сергиеву лавру 23 июня

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Икона "Троица" Андрея Рублева будет находиться в храме Христа Спасителя до 23 июня, после чего ее переместят в Троице-Сергиеву лавру. Об этом ТАСС сообщила руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).

По ее словам, икона находится в храме по договору, заключенному в декабре 2023 года между лаврой и подворьем храма Христа Спасителя, на временном хранении до праздника Святой Троицы, который в этом году отмечается 23 июня.

Икону передадут лавре в безвозмездное пользование. Процедуру организуют в соответствии с договором, который был заключен между лаврой и Третьяковской галереей 12 июля 2023 года.

Икону перевезли в храм Христа Спасителя в преддверии Рождества. До этого она находилась во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени академика И. Э. Грабаря.



Икона "Троица" Рублева пробудет в храме Христа Спасителя полгода