24 сентября, 15:09Политика
В Севастополе пройдет крестный ход со спасенной иконой Федора Ушакова
Фото: depositphotos/kirill_grekov
В Севастополе состоится крестный ход с иконой святого Федора Ушакова, которая чудесным образом сохранилась после ракетного удара и пожара в штабе Черноморского флота. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на протоирея Симферопольской и Крымской епархии РПЦ Сергия Халюту.
Крестный ход со спасенной иконой Федора Ушакова состоится в ближайшее время. Он назначен на 15 октября, в день памяти Федора Ушакова.
"Господь явил нам чудо – мы совершим крестный ход по Севастополю. 15 октября – в день памяти Федора Ушакова»" – сказал протоиерей.
Командующий Черноморским флотом в русско-турецкой войне адмирал Федор Ушаков одержал победы в 43 морских сражениях и не потерпел ни единого поражения. Более того, в этих битвах Ушаков не потерял ни одного корабля, ни один из его подчиненных не попал в плен. Русская православная церковь канонизировала флотоводца 23 июля (5 августа) 2001 года, он был причислен к лику святых как праведный воин Феодор Ушаков.
В пятницу в результате ракетного удара по Севастополю было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота. После губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в штабе Черноморского флота уцелела деревянная икона причисленного к лику святых русского флотоводца Федора Ушакова. Он сообщил, что деревянная рама иконы полностью сгорела, а образ святого был не тронут огнем.
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