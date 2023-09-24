В Севастополе пройдет крестный ход со спасенной иконой Федора Ушакова

Фото: depositphotos/kirill_grekov

В Севастополе состоится крестный ход с иконой святого Федора Ушакова, которая чудесным образом сохранилась после ракетного удара и пожара в штабе Черноморского флота. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на протоирея Симферопольской и Крымской епархии РПЦ Сергия Халюту.

Крестный ход со спасенной иконой Федора Ушакова состоится в ближайшее время. Он назначен на 15 октября, в день памяти Федора Ушакова.

"Господь явил нам чудо – мы совершим крестный ход по Севастополю. 15 октября – в день памяти Федора Ушакова»" – сказал протоиерей.

Командующий Черноморским флотом в русско-турецкой войне адмирал Федор Ушаков одержал победы в 43 морских сражениях и не потерпел ни единого поражения. Более того, в этих битвах Ушаков не потерял ни одного корабля, ни один из его подчиненных не попал в плен. Русская православная церковь канонизировала флотоводца 23 июля (5 августа) 2001 года, он был причислен к лику святых как праведный воин Феодор Ушаков.

В пятницу в результате ракетного удара по Севастополю было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота. После губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в штабе Черноморского флота уцелела деревянная икона причисленного к лику святых русского флотоводца Федора Ушакова. Он сообщил, что деревянная рама иконы полностью сгорела, а образ святого был не тронут огнем.