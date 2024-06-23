Патриарх Кирилл начал праздничное богослужение в Троице-Сергиевой лавре

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал богослужение в Троице-Сергиевой лавре по случаю праздника Святой Троицы. Об этом сообщает РИА Новости.

Вместе с ним служат многочисленные архиереи и священнослужители Русской православной церкви, а также игумен и насельники монастыря. Этому предшествовала торжественная встреча патриарха громким лаврским колокольным звоном.

Праздничное богослужение началось под открытым небом на специально сооруженном помосте рядом с Успенским собором.

Ранее икону "Святая Троица" Андрея Рублева разместили перед ее списком в иконостасе Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры. Патриарх, обратившись к верующим, назвал возвращение иконы великим историческим событием, которое не должно покинуть память народа, и знаком Божьего присутствия в его жизни и в жизни страны.

До этого икону доставили из храма Христа Спасителя. Ее перевозили в автофургоне компании "Арт-Курьер", которая занимается транспортировкой предметов искусства. При этом машину сопровождали автомобили ДПС.

Она была написана Андреем Рублевым в XV веке. В 1929 году ее перевезли в Третьяковскую галерею, где она находилась до недавнего времени. В мае Владимир Путин поручил вернуть "Троицу" церкви, а уже в начале июня 2023 года патриарх заявил, что икона будет находиться в храме Христа Спасителя, после чего вернется в лавру.

