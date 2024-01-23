Матвиенко заявила, что в РФ внесут проект о статусе священнослужителей в зоне СВО

Фото: пресс-служба Совета Федераций

В ближайшее время в РФ внесут инициативу о статусе священнослужителей, которые выполняют долг в зоне спецоперации. Об этом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила в ходе пленарного заседания XII Рождественских парламентских встреч в обращении к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

"Также обещаю, что мы в ближайшее время внесем законопроект о статусе священников, представителей других религий, которые выполняют свой долг на линии специальной военной операции, вносят свой огромный вклад в нашу победу", – цитирует ее ТАСС.

Матвиенко добавила, что законодатели посоветуются по поводу этой инициативы с патриархом.

Ранее руководитель правового управления Московской патриархии Ксения (Чернега) рассказала, что проект о единовременных выплатах пострадавшему в СВО гражданскому персоналу воинских частей, а также семьям погибших гражданских служащих, будет распространяться в том числе на военных священников. Согласно задумке, размер таких выплат составит 3 и 5 миллионов рублей.

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