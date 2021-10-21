Храмы и мечети Москвы будут функционировать в обычном режиме в нерабочие дни

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Богослужения в московских храмах и церквях во время нерабочих дней будут проходить с соблюдением социальной дистанции и других антиковидных мер, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталия Сучкова.

Он уточнил, что есть требования Роспотребнадзора, которые необходимо соблюдать, однако никто религиозные организации не закрывал.

"Но есть установка для храмов, как должна проходить служба: все меры безопасности, как и было в последнее время. Другого ничего нет пока", – отметил Сучков.

Накануне Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней в РФ с 30 октября по 7 ноября. Указанные дни объявляются нерабочими на территории всей страны с сохранением заработной платы. При этом регионы со сложной эпидемиологической ситуацией могут ввести нерабочие дни начиная с 23 октября.

В Москве нерабочие дни продлятся с 28 октября по 7 ноября. В этот период в городе продолжат работать аптеки и продуктовые магазины. Также горожане смогут получить плановую медицинскую помощь в полном объеме. Кафе и рестораны будут работать только навынос.

