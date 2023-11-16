Молдавская церковь подтвердила свой статус в качестве части РПЦ

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Молдавская православная церковь подтвердила свой действующий статус в качестве самоуправляющей части Русской православной церкви (РПЦ) в условиях перехода нескольких священников в состав румынской церкви. Об этом сообщил официальный представитель Митрополии Молдовы епископ Иоан Мошнегуцу.

"Сегодня мы опровергаем эту ошибочную позицию, распространившуюся в СМИ. На заседании было принято решение, согласно которому Молдавская православная церковь сохраняет свой актуальный статус", – цитирует его ТАСС.

Вместе с этим Мошнегуцу добавил, что клир и народ по-прежнему сохраняют верность Молдавской православной церкви и митрополиту Владимиру. Обсуждения о присоединении церкви к румынской подниматься не будут.

До этого власти Болгарии решили выслать из страны настоятеля подворья Русской православной церкви в Софии архимандрита Вассиана. В республике решили, что священнослужитель несет угрозу национальной безопасности.



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