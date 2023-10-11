Митрополита Тихона назначили главой Крымской митрополии

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Митрополит Тихон (Шевкунов) назначен главой Крымской митрополии решением Синода. Об этом сообщается на сайте Московского патриархата Русской православной церкви (РПЦ).

"Преосвященным Симферопольским и Крымским, главой Крымской митрополии быть преосвященному митрополиту Псковскому и Порховскому Тихону с освобождением его от управления Псковской митрополией", – следует из заявления.

Назначением митрополита также освободили от должности священноархимандрита и игумена Успенского Псково-Печерского монастыря и места священноархимандрита Благовещенского Никандровского монастыря в Псковской области. В заключение его поблагодарили за проделанный труд.

До этого митрополит Тихон выступил против уголовного преследования за гомосексуальность. Однако пропаганду гомосексуальных отношений он назвал недопустимой.

