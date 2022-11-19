Митрополит Тихон выступил против уголовного наказания за гомосексуальность

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) выступил против уголовного преследования за гомосексуальность. Такое заявление он сделал в эфире телеканала "Россия-24".

"Мое мнение, что уголовных преследований, конечно же, быть не должно", – сказал священнослужитель.

При этом, по его словам, пропаганда ЛГБТ-отношений является недопустимой.

До этого председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда выступил против возвращения уголовного преследования за содомию.

Он подчеркнул, что человек не должен получать наказание за все грехи. По его словам, задачей Русской православной церкви является недопущение вовлечение в подобное окружающих.

Ранее Госдума РФ приняла законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии в России. Депутат ГД и соавтор инициативы Тамара Фролова тогда уточнила, что подобная мера позволит защитить россиян от негативного воздействия Запада.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!