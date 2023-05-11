Священнослужители Запорожской области попросили принять их епархии в РПЦ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Священники Бердянской и Приморской епархии Запорожской области отправили на имя патриарха Кирилла просьбу принять их в состав Русской православной церкви (РПЦ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

"Митрополит Бердянский и Приморский Ефрем бросил свою паству и бежал на территорию, подконтрольную Украине. Без руководителя епархия существовать не может, в связи с этим священнослужители в ходе голосования решили обратиться к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой принять епархию в лоно Московской патриархии", – указано в обращении.

Как отмечают священники, духовенство новых регионов России стремится вернуться в лоно РПЦ.

Уточняется, что по результатам сбора подписей абсолютное большинство священников Бердянской и Приморской епархии проголосовало за. Было подготовлено письмо с прошением, его уже направили в Москву.

Ранее Ровеньковская епархия УПЦ в Луганской Народной Республике была принята в подчинение патриарху Кириллу и Синоду РПЦ.

По словам председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды, такое решение было сделано ради сохранения канонической и административной связи с центральной церковной властью. Кроме того, в учет принималась невозможность регулярного сообщения епархии с Киевской митрополией.

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