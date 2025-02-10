Англиканская церковь запретила безалкогольное вино и безглютеновый хлеб для причастия

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Англиканская церковь запретила использовать безалкогольное вино и хлеб без глютена во время Святого причастия, передает издание Independent.

Отмечается, что обсуждение данного вопроса началось, когда член синода, преподобная каноник Элис Кемп обратилась к руководящему органу Церкви Англии. Ее интересовала возможность законного использования в евхаристии элементов, в которых отсутствует глютен и алкоголь.

"И священники, и прихожане, которые не могут употреблять глютен и/или алкоголь, вынуждены принимать только один из этих продуктов или могут быть лишены возможности принимать оба продукта, если они не могут употреблять и глютен, и алкоголь", – заметила Кемп.

В ответ председатель литургической комиссии Церкви Майкл Ипгрейв заявил, что подобный шаг изменил бы две устоявшиеся позиции в Церкви Англии.

"Первая: элементы, освящаемые в святом причастии, – это хлеб из пшеницы и перебродивший сок винограда. Вторая: принятие Святого причастия в одном виде в случае необходимости – это полное участие в таинстве, как это часто практикуется в причащении больных или детей. Даже те верующие, которые физически не могут принять причастие, должны быть уверены, что они по вере причастны телу и крови Христа", – заключил Ипгрейв.

Ранее Ватиканская Конгрегация доктрины веры опубликовала декларацию, которая была одобрена Папой Римским Франциском. В ней священникам разрешили благословлять пары, "не соответствующие нормам", в том числе однополые. Согласно тексту декларации, это сделано для того, чтобы церковь могла принять даже тех, кто не живет в соответствии с христианскими моральными нормами, но при этом "смиренно просит о благословении".

В документе отмечается, что доктрина церкви в отношении браков не подлежит изменениям, а возможность давать благословение не означает одобрения церковью однополых браков. Кроме того, подобное благословение не должно напоминать обряд венчания.