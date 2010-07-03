Около 500 тысяч человек отметят Курбан‑байрам в столичном регионе

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Фото: Москва 24/Никита Симонов
Около 500 тысяч человек отметят Курбан-байрам в Москве и области, сообщает РИАМО. В этом году мусульманский праздник выпадает на воскресенье, 11 августа.
Заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов рассказал, что за безопасностью в городе в этот день будут следить сотрудники МВД и ФСБ, – всего свыше свыше 3,5 тысячи человек. Помогать им будут волонтеры.
"Здесь ведется большая подготовка. Мы со своей стороны помогаем нашими волонтерам. Это будут люди, говорящие на разных языках. Они будут помогать обеспечивать порядок. Возле Соборной мечети будет около 150 человек. И в каждом городе, где отмечают, тоже будет по 10–20 человек", – отметил Аббясов.
На территории Подмосковья организуют 47 мест, где мусульмане смогут совершить праздничную молитву. Площадками для намаза станут молельные дома, мечети, стадионы и другие крупные объекты.
Что касается столицы, то, по данным Spurnik, молитва пройдет утром во всех мечетях города:
В связи с празднованием верующими Курбан-байрама на нескольких улицах в центре Москвы изменится схема движения. С полуночи до 11:00 перекроют улицы Дурова и Щепкина от улицы Самарской до Садового кольца. Водители не смогут проехать по улице Гиляровского от Капельского переулка до Садового кольца. Капельский переулок перекроют от проспекта Мира до улицы Гиляровского. С 10:00 до окончания праздника здесь нельзя будет оставить машину.
С 04:00 до 11:00 полностью перекроют Большую Татарскую улицу и все примыкающие переулки – Старый Толмачевский, Татарский, Климентовский, Озерковский, Руновский. Парковаться здесь также запретят.
С 01:00 до окончания мероприятия ограничат движение на улице Минской от Мосфильмовской до Кутузовского проспекта. С 05:00 до 10:00 проезд закроют на улице Хачатуряна от Каргапольской до улицы Санникова.
В этом году праздник выпадает на 11 августа. Этот день у верующих начинается с праздничных молитв. Мужчины посещают мечети и молитвенные места, женщины создают дома праздничную атмосферу: готовят вкусные блюда, приглашают гостей и родственников.
Поскольку не каждый мусульманин может совершить паломничество в Мекку, приносить жертву принято там, где находишься. После молитвы начинается обряд закалывания жертвенных животных.
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