Патриарх Кирилл поддержал решение Собянина о переносе места строительства мечети

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поддержал решение Сергея Собянина о переносе места строительства мечети в Косино-Ухтомском районе столицы. Об этом сообщается на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

"Приветствую решение подобрать другое место для строительства, что, несомненно, соответствует ожиданиям верующих, как православных, так и, уверен, мусульман, которые высоко ценят межрелигиозный мир и согласие, ставшие непререкаемой ценностью в российской столице", –приводятся в заявлении слова Патриарха.

Вместе с тем религиозный деятель обратил внимание на то, что предложение о возведении объекта рассматривалось в предварительном порядке, а точного согласования проекта не было.

До этого Собянин сообщил о решении вопроса строительства мечети в Косино-Ухтомском. По словам мэра, площадь будущей постройки составит около 2,5 тысячи квадратных метров. Объект расположится в шаговой доступности от станции метро "Косино".



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