Ключевский вулкан на Камчатке получил "красный" код опасности для авиации

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Специалисты Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН присвоили Ключевскому вулкану на Камчатке красный код опасности для авиации. Об этом сообщает РИА Новости.

"Активность вулкана значительно возросла. За сегодняшний день на нем произошли три выброса", – указано в сообщении.

Согласно спутниковым данным KVERT, столб пепла от вулкана поднялся на высоту до 9,8 километра над уровнем моря и простирается на 192 километра в юго-западном направлении. Вулкану присвоен красный авиационный код опасности.

Уточняется, что выбросы пепла на высоту до 12 километров над уровнем моря – на высоту полета самолетов, могут произойти в любое время. Предполагается, что пепловое облако в ближайшее время может достичь Алеутских островов, возможно оседание незначительного слоя пепла в Петропавловске-Камчатском и Елизовском районе.

Ранее сообщалось, что на южных склонах Ключевского вулкана на Камчатке продолжают изливаться лавовые потоки попеременно по Апахончичскому и Козыревскому желобам.

До этого вулкан Ключевской выбросил столб пепла на высоту до 7 километров над уровнем моря. Пепловый шлейф распространялся в юго-западном направлении вглубь полуострова.

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла