Назван регион-лидер по уровню зарплат в России

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По итогам II квартала текущего года лидером среди российских регионов по уровню заработной платы стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Об этом со ссылкой на данные Фонда развития гражданского общества сообщает газета "Известия".

В первую тройку также вошли Чукотка и Магаданская область. В десятку – Камчатский край, Москва, НАО, Сахалинская область, Якутия, ХМАО и Мурманская область.

Ямало-Ненецкий автономный округ также занял первое место в рейтинге социально-экономического развития. В первую тройку в данном списке вошли Ненецкий автономный округ и Магаданская область. В десятке также оказались Чукотский автономный округ, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Москва, Якутия, Мурманская область и Республика Коми.

Рейтинги основаны на данных Росстата. Участие в исследовании принял 30 российских регионов.

Ранее россиянам рассказали об отраслях с самыми высокими окладами. Как отметили эксперты, больше всего в России получают представители финансового сектора экономики. Так, зарплата почти трети от общего числа специалистов, работающих в этой области, больше 100 тысяч рублей.

На втором месте – добыча полезных ископаемых, где у 28,8% работников зарплата превышает 100 тысяч рублей. На третьем месте оказалась IT-сфера (27%).