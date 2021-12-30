Аналитики назвали самые советские города России

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Аналитики "Яндекс.Карт" изучили, сколько в городах России есть улиц, проспектов, площадей и переулков, названных в честь коммунизма, Октябрьской революции, государственных деятелей СССР. Об этом сообщает РБК.
Больше всего советских названий оказалось в Краснодарском крае (1 936), Свердловской области (1 789), Татарстане (1 622), а также в Воронежской области и Башкортостане (1 474 и 1 469 соответственно).
В Мордовии, Чувашии, Воронежской и Кировской областях, Ямало-Ненецком автономном округе доля улиц с советскими названиями составляет свыше 7,5% от общего числа. В Москве же таких названий лишь 0,6%. Это связано с тем, что власти регионов из первой категории отказывались возвращать улицам дореволюционные названия, а в столице же в начале 90-х началась волна переименований.
Аналитики выяснили, что чаще советские названия сохраняются в деревнях и селах. Улицы Ленина встречаются почти во всех региональных центрах. При этом есть и исключения, в число которых вошли Белгород, Великий Новгород, Владивосток, Махачкала и Магас. В столице Ингушетии нет ни одного названия, связанного с СССР.
В честь Сергея Кирова названо 10 улиц в Омске, 2 улицы – в Кирове и 149 – в области. В Ульяновске именем вождя названы 4 улицы, а области – 109.
В российских городах также много улиц и площадей, названия которых связаны с Октябрьской революцией. Больше всего таких названий в Краснодарском крае, Свердловской и Московской областях.
В Санкт-Петербурге нашлось 27 Советских улиц, а в Иркутске – 26.
Ранее специалисты сервиса "Яндекс.Карты" рассказали о населенных пунктах с самыми необычными, короткими, длинными и популярными названиями. Всего он насчитал в России 160 тысяч населенных пунктов. На карте России можно найти села Ыба, Усадьбу Жадины и Первый Содом. Также в стране есть населенные пункты с названиями Чилино, Демонята, Личка, Новый Карапуз, Малый Ужин, Выдра, Омар, Злоба, Суета и Страдань.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: