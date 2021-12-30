Аналитики назвали самые советские города России

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Аналитики "Яндекс.Карт" изучили, сколько в городах России есть улиц, проспектов, площадей и переулков, названных в честь коммунизма, Октябрьской революции, государственных деятелей СССР. Об этом сообщает РБК.

Больше всего советских названий оказалось в Краснодарском крае (1 936), Свердловской области (1 789), Татарстане (1 622), а также в Воронежской области и Башкортостане (1 474 и 1 469 соответственно).

В Мордовии, Чувашии, Воронежской и Кировской областях, Ямало-Ненецком автономном округе доля улиц с советскими названиями составляет свыше 7,5% от общего числа. В Москве же таких названий лишь 0,6%. Это связано с тем, что власти регионов из первой категории отказывались возвращать улицам дореволюционные названия, а в столице же в начале 90-х началась волна переименований.

Аналитики выяснили, что чаще советские названия сохраняются в деревнях и селах. Улицы Ленина встречаются почти во всех региональных центрах. При этом есть и исключения, в число которых вошли Белгород, Великий Новгород, Владивосток, Махачкала и Магас. В столице Ингушетии нет ни одного названия, связанного с СССР.

В честь Сергея Кирова названо 10 улиц в Омске, 2 улицы – в Кирове и 149 – в области. В Ульяновске именем вождя названы 4 улицы, а области – 109.

В российских городах также много улиц и площадей, названия которых связаны с Октябрьской революцией. Больше всего таких названий в Краснодарском крае, Свердловской и Московской областях.

В Санкт-Петербурге нашлось 27 Советских улиц, а в Иркутске – 26.

Ранее специалисты сервиса "Яндекс.Карты" рассказали о населенных пунктах с самыми необычными, короткими, длинными и популярными названиями. Всего он насчитал в России 160 тысяч населенных пунктов. На карте России можно найти села Ыба, Усадьбу Жадины и Первый Содом. Также в стране есть населенные пункты с названиями Чилино, Демонята, Личка, Новый Карапуз, Малый Ужин, Выдра, Омар, Злоба, Суета и Страдань.

