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Регионы

12:37

Следователи нашли 50 миллионов рублей на кубанском кладбище

регионы

Фото: Фото: СК РФ

Следователи нашли 50 миллионов рублей в тайнике на кубанском кладбище. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"На Славянском кладбище города Краснодара обнаружено более 50 миллионов рублей, которые, по версии следствия, возможно, были добыты фигурантом преступным путем", – говорится в сообщении.

Уточняется, что тайник удалось обнаружить в ходе расследования дела о коррупции в энергокомпании.

По данным следствия, топ-менеджеру организации стало известно, что в отношении его подчиненного проводится доследственная проверка, и он предложил коллеге оказать содействие в передаче 10 миллионов рублей должностным лицам за то, чтобы замять дело.

Ранее адвокат Юлия Кузнецова не рекомендовала брать себе деньги, которые человек мог случайно найти на улице. Она пояснила, что обнаруженные деньги являются находкой и должны иметь собственника.

По словам юриста, правильным шагом будет не присваивать бесхозные наличные себе и отнести их в полицию.

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