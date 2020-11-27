Юрист объяснила, почему опасно брать найденные на улице деньги

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Деньги, которые человек мог случайно найти на улице, не рекомендуется брать себе. Адвокат Юлия Кузнецова рассказала о рисках, которые могут возникнуть в данной ситуации. Об этом сообщает агентство "Прайм".

Кузнецова пояснила, что обнаруженные деньги являются находкой и должны иметь собственника. По словам юриста, правильным шагом будет не присваивать бесхозные наличные себе и отнести их в полицию.

"Согласно статье 227 ГК РФ, находка – это обнаружение чужой вещи, которая выбыла из владения собственника помимо его воли. Нашедший денежные средства обязан немедленно уведомить об этом лицо, потерявшее их, или собственника", – сказала Кузнецова.

В том случае если не получается найти собственника денег, нашедший их должен заявить об этом в орган местного самоуправления или полицию.

Рекомендуется оставить заявление в письменном виде, где будут указаны обстоятельства находки, в том числе сумма. Уточняется, что вещь может перейти в собственность нашедшего, если хозяина не получится найти.

Юрист обратила внимание, что оставлять деньги себе без обращения в правоохранительные органы опасно, так как остается неизвестной их история происхождения. При этом не исключается криминальная версия, добавила Кузнецова.

"Существует и вероятность оказаться в числе подозреваемых лиц, совершивших преступление, направленное на незаконный захват данных денежных средств", – заключила Кузнецова.

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