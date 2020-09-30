Парижанка нашла чемодан с 500 тысячами евро в подвале своей квартиры

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Более полумиллиона евро обнаружила жительница Парижа в подвале своей квартиры. Об этом сообщает газета Parisien.

Отмечается, что квартира, где были найдены денежные средства, досталась 55-летней парижанке Анне по наследству от ее матери. Жилплощадь располагается в модном районе города недалеко от Марсова поля.

Наследница в августе этого года решила продать квартиру, в результате чего необходимо было решить вопрос о примыкающем к ней подвале. Он официально входил в состав унаследованной недвижимости. Однако фактически пространством владел другой человек, который закрыл подвал и не выходил на связь в течение месяца.

Тогда женщина вызвала слесаря и вскрыла дверь. После этого она и обнаружила чемодан с деньгами.

Клад передали сотрудникам из бригады финансовых расследований (BRIF), специализирующимся на преступлениях, связанных с отмыванием денег. Они будут работать над поиском владельцев чемодана.

Ранее сообщалось, что шотландский археолог-любитель Маруиш Степьен обнаружил предметы, относящиеся к бронзовому веку. В частности, он нашел меч, которому, по предварительным расчетам, около трех тысяч лет. Он находился в ножнах и был украшен ремнями и пряжками.