Губернатор Брянской области рассказал, как пройдут линейки 1 сентября в регионе

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День знаний пройдет в штатном режиме в муниципальных образованиях Погарском, Стародубском, Суземском, Климовском, Севском, Трубчевском, кроме тех школ, что расположены в приграничных населенных пунктах, которые находятся в непосредственной близости к государственной границе. Об этом губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем телеграм-канале.

Помимо этого, прорабатывается вопрос дистанционного и очного обучения учеников из этих школ. Он уточнил, что решение было принято на заседании оперативного штаба.

Отмечается, что школьники из Климова и других приграничных районов по желанию родителей могут начать учебный год в санаториях и оздоровительных лагерях, где организуют полноценный учебный процесс. В иных районах Брянской области линейки пройдут в штатном режиме.

Богомаз подчеркнул, что в тех школах региона, где численность учащихся составляет до 500 человек, линейки 1 сентября состоятся в штатном режиме. В учебных заведениях, где учатся более 500 детей, линейки проведут для 1-х и 11 классов, для остальных они будут в дистанционном режиме в формате классного часа.

Торжественные мероприятия 1 сентября в средних специальных учебных заведениях и вузах пройдут только для первых курсов, заключил он.

Ранее система ПВО пресекла попытку атаки украинской стороны, сбив беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над Брянской областью 30 августа. Глава региона, ссылаясь на предварительные данные, отметил, что пострадавших и разрушений в результате происшествия не оказалось.

В ночь на 30 августа над территорией Брянской области сбили три беспилотника самолетного типа. В результате падения одного из беспилотников в регионе загорелось административное здание.

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