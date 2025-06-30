ТРЦ в Екатеринбурге закрыли из-за нарушений антитеррористической безопасности

Фото: r66.fssp.gov.ru

Приставы закрыли крупнейший в Екатеринбурге торгово-развлекательный центр "Гринвич" из-за угрозы для посетителей. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на региональное ГУ ФССП.

Решение принял Ленинский районный суд по иску прокуратуры. Причиной стали выявленные нарушения в антитеррористической защищенности и пожарной безопасности.

Как уточнили в службе, входные двери ТЦ временно опечатали. Он не будет работать до тех пор, пока не устранит выявленные нарушения.

При этом по данным РБК Екатеринбург, сами представители "Гринвича" объяснили закрытие необходимостью модернизировать инженерные и противопожарные системы безопасности.

Ранее восемь человек пострадали в торговом центре "Реми" во Владивостоке, где сообщили о запахе газа. В МЧС указали, что из здания эвакуировали людей. На месте ЧП работали три бригады скорой помощи.

Специалисты проверили помещения с газоанализатором. Краевая прокуратура региона устанавливает причины произошедшего. Полиция начала проверку в ТЦ.