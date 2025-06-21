Пожар в здании бывшего рынка ликвидирован на юго-западе Москвы

Фото: телеграм-канал "МЧС Москвы"

Огнеборцам удалось потушить возгорание, которое возникло в неэксплуатируемом здании бывшего рынка на Новоясеневском проспекте. Об этом сообщила пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Информация о пожаре поступила огнеборцам в 13:57 21 июня. В результате силам пожарно-спасательного гарнизона Москвы, в том числе расчету ПСО №303 столичного Пожарно-спасательного центра, удалось в 15:10 потушить возгорание.

Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Никто не пострадал в результате случившегося.

В пресс-службе столичной ГАИ предупреждали, что из-за произошедшего было ограничено движение транспорта. Именно поэтому водителей попросили выбирать альтернативные маршруты. В районе, где произошло возгорание, работают несколько экипажей ДПС. Они обеспечивают беспрепятственный проезд спецтехники.

Ранее огнеборцы спасли из пожара в центре Москвы 19 человек, в том числе 3 детей. По данным МЧС России, в Ковровом переулке загорелись вещи и мебель на 1 этаже в помещении консьержа. Возгорание было полностью ликвидировано. На месте происшествия работали 18 специалистов и 6 единиц техники.

