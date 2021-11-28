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В Калмыкии на два месяца продлили режим антиковидных ограничений, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы республики.

"Период действия ограничительных мер в Республике Калмыкия продлен до 23 января 2022 года. Соответствующее решение было принято региональным оперативным штабом по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции", – говорится в сообщении.

В регионе запрещены массовые мероприятия за исключением концертов и спектаклей с 70% заполняемостью залов и наличем сертификатов о вакцинации от коронавируса или отрицательных ПЦР-тестов у посетителей.

Кроме того, с 1 декабря в Калмыкии заработает система QR-кодов в кафе, музеях, салонах красоты и непродовольственных магазинах площадью более 100 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что власти Санкт-Петербурга приняли решение о продлении ограничительных мер из-за коронавируса до 31 января 2022 года. Также в регионе перенесли срок введения QR-кодов для посещения заведений общественного питания и магазинов с 1 декабря на 27 декабря.

