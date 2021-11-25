Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

16:55

Жители Татарстана смогут ездить в общественном транспорте после первой прививки

общество транспорт регионы

Фото: ТАСС/Егор Алеев

В Татарстане получить республиканский QR-код смогут жители, которые сделали прививку от коронавируса первым компонентом или вакцинировались однокомпонентным препаратом. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно постановлению республиканского кабмина, такой QR-код будет действовать только в общественном транспорте, срок его действия составит 24 дня с момента вакцинации.

Таким образом, властями были скорректированы коронавирусные ограничения, которые вступят в силу с 26 ноября.

Ранее в Казани начали действовать новые ограничения в общественном транспорте. За утро одного дня контролеры высадили более 500 пассажиров без QR-кодов.

На нескольких трамвайных маршрутах произошла задержка из-за того, что пассажир отказался показывать QR-код и вызвал полицию, посчитав действия кондуктора незаконными. Также возмущались пассажиры метро. Однако в "Метроэлектротрансе" попросили жителей города с пониманием отнестись к новым ограничениям.

Сбои в работе транспорта Татарстана произошли после введения QR-кодов

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать