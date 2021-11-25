Жители Татарстана смогут ездить в общественном транспорте после первой прививки

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В Татарстане получить республиканский QR-код смогут жители, которые сделали прививку от коронавируса первым компонентом или вакцинировались однокомпонентным препаратом. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно постановлению республиканского кабмина, такой QR-код будет действовать только в общественном транспорте, срок его действия составит 24 дня с момента вакцинации.

Таким образом, властями были скорректированы коронавирусные ограничения, которые вступят в силу с 26 ноября.

Ранее в Казани начали действовать новые ограничения в общественном транспорте. За утро одного дня контролеры высадили более 500 пассажиров без QR-кодов.

На нескольких трамвайных маршрутах произошла задержка из-за того, что пассажир отказался показывать QR-код и вызвал полицию, посчитав действия кондуктора незаконными. Также возмущались пассажиры метро. Однако в "Метроэлектротрансе" попросили жителей города с пониманием отнестись к новым ограничениям.

