В Татарстане ужесточили коронавирусные ограничения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Татарстане запретили работу общепита в ночное время и отправили на обязательную самоизоляцию непривитых граждан старше 60 лет. Об этом сообщила вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева.

Так, общепит и объекты розничной торговли не будут работать с 23:00 до 06:00. Запрет не распространяется на заведения на вокзалах и в аэропортах, аптеки и заправки.

"С 30 октября в дополнение к имеющимся ограничительным мерам вводится обязательная самоизоляция для граждан в возрасте старше 60 лет, которые не вакцинированы или не переболели в течение последнего полугодия", – цитирует Фазлееву РИА Новости.

Теперь в заведениях общественного питания, фитнеса, бассейна, ТЦ и объектов розничной торговли площадью свыше 150 квадратных метров обязательно предъявление QR-кодов.

Фазлеева подчеркнула, что меры будут действительны до стабилизации эпидемиологической обстановки в Татарстане.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае начинает действовать система QR-кодов. С 30 октября допуск в торговые центры будет осуществляться при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а также одного из следующих документов: действующего QR-кода, которым подтверждается получение второго компонента вакцины или сертификата прививки от коронавируса, действующего QR-кода, подтверждающего, что жители перенесли COVID-19 и с даты их выздоровления прошло не более шести месяцев.

