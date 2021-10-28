В Татарстане ужесточили коронавирусные ограничения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Татарстане запретили работу общепита в ночное время и отправили на обязательную самоизоляцию непривитых граждан старше 60 лет. Об этом сообщила вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева.
Так, общепит и объекты розничной торговли не будут работать с 23:00 до 06:00. Запрет не распространяется на заведения на вокзалах и в аэропортах, аптеки и заправки.
"С 30 октября в дополнение к имеющимся ограничительным мерам вводится обязательная самоизоляция для граждан в возрасте старше 60 лет, которые не вакцинированы или не переболели в течение последнего полугодия", – цитирует Фазлееву РИА Новости.
Теперь в заведениях общественного питания, фитнеса, бассейна, ТЦ и объектов розничной торговли площадью свыше 150 квадратных метров обязательно предъявление QR-кодов.
Фазлеева подчеркнула, что меры будут действительны до стабилизации эпидемиологической обстановки в Татарстане.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае начинает действовать система QR-кодов. С 30 октября допуск в торговые центры будет осуществляться при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а также одного из следующих документов: действующего QR-кода, которым подтверждается получение второго компонента вакцины или сертификата прививки от коронавируса, действующего QR-кода, подтверждающего, что жители перенесли COVID-19 и с даты их выздоровления прошло не более шести месяцев.
Кремль не принимал решение об обязательной вакцинации на федеральном уровне
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: